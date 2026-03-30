Kardinal Rainer Maria Woelki sieht die Probleme im Erzbistum Köln überwunden. „Es ist doch kein Geheimnis, dass es dicke Luft gegeben hat. Aber das ist lange vorbei“, sagte Woelki der Kölnischen Rundschau. Er sei jetzt viel in den Gemeinden unterwegs. „Da fragt mich keiner nach Kommunikationsproblemen. Viele junge Leute kommen zu mir und sagen, sie wollten hier andocken, weil es im Erzbistum statt Rückzug gerade einen neuen Aufbruch gibt.“ 2021 hatte der damalige Papst Franziskus Woelki „große Fehler“ insbesondere in seiner Kommunikation vorgeworfen und ihn in eine fünfmonatige Auszeit geschickt. Auch kam es zu Unstimmigkeiten zwischen Woelki und den wichtigsten Gremien des Erzbistums.

Woelki bezeichnete es als „einfach schrecklich“, wie derzeit über Flüchtlinge gesprochen werde. „Wir verlieren die Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror aus dem Auge, weil wir unseren Wohlstand sichern wollen“, sagte der 69-Jährige. Natürlich dürfe man keine Terroristen und fundamentalistischen Kämpfer ins Land lassen. Die Tür offenzuhalten, sei jedoch eine Verpflichtung für Deutschland und Europa, „das doch immer noch von einem christlichen Anspruch getragen wird“. Völlig falsch finde er es, Integrationskurse zu streichen oder zu kürzen. „Wenn ich im Libanon oder im Iran leben würde, dann würde ich derzeit doch auch versuchen, diese Länder zu verlassen“, so Woelki. „Man kann den Menschen doch nicht sagen: „Bleibt dort und haltet die Bombennächte aus.““