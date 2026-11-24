Ein Geistlicher hatte seine Pflegetochter missbraucht, das Landgericht befand: Der Mann habe im Privatleben gehandelt. Doch dieses Urteil dürfte jetzt kippen.

Kann der sexuelle Missbrauch durch einen Priester jemals Privatsache sein? Eine Privatsache, für die die katholische Kirche also nicht verantwortlich gemacht werden kann? Ja, befand im Juli 2025 das Landgericht Köln – und wies die Schmerzensgeldklage von Melanie F. gegen das Erzbistum Köln ab. Die Frau war Anfang der 1980er-Jahre jahrelang von ihrem Pflegevater, dem damaligen Priester Hans Bernhard U., schwer sexuell missbraucht worden.