Der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln übt erneut Kritik an Kardinal Rainer Maria Woelki. "In der Phase, in der wir uns gerade befinden, können wir uns nicht sicher sein, ob der Kardinal sein Amt so ausführt, dass eine Perspektive entsteht", heißt es in einer Stellungnahme des Gremiums vom Freitag, das die katholischen Laien vertritt. "Man kann nicht Pastor sein, ohne die Menschen wirklich lieben, verstehen und einen zu wollen." Der Diözesanrat sei sich nicht sicher, ob der Erzbischof "uns normale Christinnen und Christen" noch in den Gemeinden haben wolle. Der Diözesanrat hatte im Januar seine Zusammenarbeit mit der Bistumsleitung ausgesetzt und dies mit der "ungeklärten Missbrauchsaufarbeitung" begründet. Inzwischen hat das Erzbistum ein Missbrauchsgutachten veröffentlicht.