Der Staatsrechtler Stephan Rixen hat den Vorsitz der Unabhängigen Aufarbeitungskommission für das Erzbistum Köln niedergelegt und seine Mitgliedschaft beendet. Seine anfänglichen Zweifel an einer unabhängigen und effektiven Gremiumsarbeit hätten sich bestätigt, sagte Rixen am Montag in Köln. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, sprach von einem Rückschlag und meldete grundsätzliche Bedenken an der Aufarbeitung in der katholischen Kirche an. Das Gremium geht auf eine Vereinbarung zwischen Claus' Vorgänger und der Deutschen Bischofskonferenz zurück, Mitglieder sind Bistumsvertreter, Experten aus Wissenschaft, Fachpraxis, Justiz und Betroffene. Rixen berichtete von einem Gespräch der Kommission mit Kardinal Rainer Maria Woelki, dessen Büroleiterin und der Interventionsbeauftragten des Erzbistums über die im Sommer veröffentlichten Missbrauchsvorwürfe gegen den langjährigen Sternsinger-Präsidenten Winfried Pilz. Dieses Gespräch habe ein "massives Störgefühl" bei ihm hinterlassen, so Rixen. Er wolle sich nicht ständig fragen müssen, ob ihm jemand wirklich die Wahrheit sage. Woelki beruft sich darauf, erst Ende Juni 2022 mit dem Fall befasst worden zu sein; die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt dazu aber gegen ihn wegen des Vorwurfs einer falschen eidesstattlichen Versicherung. "Mir fehlt das Vertrauen, dass eine Aufarbeitung, die auch Kardinal Woelki selbst betrifft, wirklich gewünscht ist", sagte nun Staatsrechtler Rixen. Sein Eindruck sei, dass die Mehrheit in der Kölner Kommission nicht mit der Führungsspitze des Erzbistums in Konflikt geraten wolle. Aufarbeitung setze aber den Willen zu Schonungslosigkeit voraus.