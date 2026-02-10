Erstmals seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt wird Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel am 20. Februar wieder an einem CDU-Parteitag teilnehmen. „Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel wird der Einladung folgen und am ersten Tag des Parteitags (20. Februar 2026) bis einschließlich der Wahl des Parteivorsitzenden als Ehrengast teilnehmen“, teilte ihr Büro am Montagabend mit. Die Einladungen zu den Bundesparteitagen 2022 und 2024 hatte Merkel nicht angenommen. Die Altkanzlerin hat seit der Wahl von Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden im Januar 2022 ein distanziertes Verhältnis zur Parteiführung. Mehrere CDU-Politiker zeigten sich am Dienstag zufrieden über Merkels Teilnahme bei dem Treffen in Stuttgart. Ob sie selbst sprechen wird, ist bisher nicht bekannt.