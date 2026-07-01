Opfer der SED-Diktatur in der ehemaligen DDR erhalten mehr Geld. Die sogenannte Opferrente steigt entsprechend der gesetzlichen Rentenanpassung von 400 auf 417 Euro pro Monat. Die Ausgleichsleistungen werden von 291 auf 303 Euro pro Monat erhöht. Die neuen Sätze gelten ab Juli und wurden am Mittwoch per Verordnung in Kraft gesetzt, wie das Bundesjustizministerium mitteilte. Die Opferrente wird für ehemalige politische Häftlinge gezahlt. Ausgleichsleistungen erhalten jene Menschen, die aufgrund politischer Verfolgung berufliche Nachteile erlitten haben. Die Höhe der beiden staatlichen Entschädigungsleistungen wurde in diesem Jahr erstmals dynamisch angepasst.