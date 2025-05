In den ersten drei Monaten des Jahres wurden 6151 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Damit seien mehr Menschen abgeschoben worden als im Durchschnitt pro Quartal in den vergangenen beiden Jahren. Im Gesamtjahr 2024 wurden etwa 20 100 Personen aus Deutschland abgeschoben. Die Zahlen im ersten Quartal fallen noch in die Amtszeit der alten Bundesregierung. Die meisten Abschiebungen fanden im ersten Quartal in die Türkei (502) statt. Es folgen Georgien (454), Frankreich (333), Spanien (325) und Serbien (291). 5216 Abschiebungen erfolgten auf dem Luftweg, 913 auf dem Land- und 22 auf dem Seeweg. Bei 1715 der Abschiebungen handelte es sich um sogenannte Dublin-Überstellungen in andere europäische Länder, die nach der Dublin-Verordnung für das Asylverfahren zuständig sind.