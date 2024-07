Wenige Stunden nur dauerte die Eroberung von Verdun im Zweiten Weltkrieg. Einen Tag, nachdem deutsche Truppen am 14. Juni 1940 kampflos in Paris einmarschiert waren, eroberte eine Wehrmachtsdivision die Stadt an der Maas, um die ein Vierteljahrhundert zuvor monatelang gekämpft worden war. „Aus der Blutskameradschaft in Schlamm und Dreck und in den Trichtern von Verdun“ sei der Geist des Nationalsozialismus geboren worden, sagte der Divisionskommandeur in einer Ansprache auf dem Fort von Douaumont . Dieser Geist habe den Sieg von 1940 ermöglicht, und er bilde eine Brücke zwischen den Kämpfern von 1916 und den Eroberern von heute.

Diese Brücke zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus beschreibt, vermisst und analysiert Gerd Krumeich in seinem jüngsten Buch. Ausgewiesen wie kaum ein anderer deutscher Historiker, führt Krumeich darin seine Studien zur Geschichte und Wirkungsgeschichte des Ersten Weltkriegs fort. Im Fokus steht nun die Bedeutung des Ersten Weltkriegs für den Aufstieg, die Machtübernahme und die Herrschaft der Nationalsozialisten. Allenfalls indirekt schließt er dabei an George F. Kennan an, für den, immer wieder zitiert, der Erste Weltkrieg die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts war. Kennans Blick war viel weiter als die Perspektive Krumeichs, und das nicht nur in geografischer Hinsicht. Für den amerikanischen Diplomaten und Historiker gehörte nicht nur der Aufstieg von Faschismus und Nationalsozialismus zu den Folgen des Krieges, sondern auch der Bolschewismus, die Krise der liberalen Demokratie sowie die Erschütterung der imperialen Ordnung in Europa und der Welt. Mit dem Titel „Die Büchse der Pandora“ hat auch der Freiburger Historiker Jörn Leonhard sein monumentales Buch über den Ersten Weltkrieg in eine solche Perspektive gestellt.

Detailansicht öffnen Dokument der Schande? Ein Beamter präsentiert Ende Juni 1919 im Spiegelsaal von Versailles die Unterschriften auf dem Friedensvertrag. (Foto: Scherl/SZ Photo)

Diese weiten Dimensionen interessieren Krumeich kaum, nicht einmal in ihrer Rückwirkung auf Deutschland. Ihm geht es um das deutsche Trauma des verlorenen Krieges und seine Wirkung in den Jahren der Weimarer Republik bis hin zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Dahinter steht eine These, die schon der Buchtitel „Als Hitler den Ersten Weltkrieg gewann“ ahnen lässt. Ohne das Versprechen, so Krumeich, die Niederlage von 1918 und den „schandhaften“ Friedensvertrag von Versailles zu tilgen, Deutschland wieder zu neuer – alter – Größe zu führen, die zwei Millionen Gefallenen des Krieges zu ehren und ihrem Tod für das Vaterland Sinn zu verleihen, hätte Hitler niemals die Unterstützung gefunden, die dazu führte, dass er 1933 die Macht übertragen bekam.

Eine eindeutige Antwort geben die Quellen nicht

Das wird man nicht bestreiten können. Die Provokation des Arguments, die sich Krumeich selbst attestiert, und seine Problematik liegen freilich in seiner Engführung, ja Ausschließlichkeit. Aus der berechtigten Konzentration auf die Wirkungsgeschichte des Weltkriegs für Weimar und den Nationalsozialismus – die Untersuchung erschließt teilweise wirklich Neuland und überzeugt durch ihren systematischen Zugriff – wird ein Problem, wenn – und weil – andere Faktoren, die zum Scheitern der Weimarer Demokratie und zum Aufstieg des Nationalsozialismus beigetragen haben, vollkommen ausgeblendet werden und man bei der Lektüre den Eindruck gewinnt, der Autor habe nur nach Quellen und Belegen gesucht, die seine These zu stützen vermögen. Mehrfach konzediert er, dass eine eindeutige Antwort quellenmäßig unmöglich sei. Das bezieht sich beispielsweise auf die Frage, ob es dem deutschen Heer im Herbst 1918 möglich gewesen wäre, den Krieg noch für eine gewisse Zeit fortzuführen, um mildere Waffenstillstands- und dann Friedensbedingungen zu erreichen. Krumeich ist dieser Ansicht. Man kann aber nicht starke politikgeschichtliche Behauptungen zu einem alles andere als marginalen Thema aufstellen und sich dann, wenn die Belege dafür fehlen, darauf zurückziehen, für einen Mentalitätshistoriker sei das unbedeutend.

Detailansicht öffnen Gern geglaubte Propaganda: Das Plakat aus dem Jahr 1932 wendet sich gegen Artikel 231 des Versailler Vertrages, der die Alleinschuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg festlegte. (Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Gerade im Zusammenhang mit dem Kriegsende 1918 schließt Krumeich an Thesen an, mit denen er bereits vor einigen Jahren für kontroverse Diskussionen gesorgt hatte, weil man in ihnen lesen kann, es habe so etwas wie den „Dolchstoß“ tatsächlich gegeben. Die Revolution habe dazu beigetragen, dass Deutschland am 11. November 1918 einen „Kapitulationswaffenstillstand“ schloss, der den späteren Diktatfrieden bereits vorwegnahm. An der sicheren Niederlage zweifelt Krumeich nicht. Aber er fragt, ob die Revolutionäre nicht hätten weiterkämpfen können, statt sich den Siegern bedingungslos zu ergeben. Vielleicht wäre das möglich gewesen, aber so zu argumentieren, verkennt die Gründe, die die Regierung in Berlin schon vor dem 9. November dazu bewegten, den später von Rechtsradikalen ermordeten Zentrumspolitiker Matthias Erzberger zum Abschluss eines Waffenstillstands nach Compiègne zu schicken. Dahinter stand die Hoffnung, mochte sie auch später enttäuscht werden, auf einen „Wilson-Frieden“, vor allem aber das Ziel, das die Parteien der späteren Weimarer Koalition spätestens seit der „Friedensresolution“ des Reichstags von 1917 teilten, den Krieg schnellstmöglich zu beenden und damit das Töten und Sterben. Und ob eine Fortführung der Kämpfe – auf französischem Boden – insbesondere die französische Bereitschaft zu einem milden Frieden tatsächlich erhöht hätte, steht sehr infrage. Der auf Deutschland fixierte Blick verhindert, dass solche Überlegungen in die Darstellung einfließen.

Der 11. November 1918 als „Point of no Return“

Wir wissen schlicht nicht, was passiert wäre, wenn der Krieg weitergegangen wäre. Auch Krumeich weiß es nicht, aber sicher ist für ihn, dass mit dem 11. November der „Point of no Return“ der Weimarer Republik erreicht, ihr Ende gut vierzehn Jahre später also bereits mit dem Waffenstillstand von 1918 besiegelt gewesen sei. In der Konsequenz dieser Sichtweise dreht sich der Rest des Buches dann ausschließlich darum, wie Hitler und die Nationalsozialisten die kollektive Erfahrung der doppelten Schmach von Compiègne und Versailles nutzten, um seit Ende der 1920er-Jahre immer größere Wahlerfolge zu erzielen, um 1933 an die Macht zu gelangen und schließlich nach 1933 die begeisterte Zustimmung, zumindest aber den Respekt der Deutschen zu gewinnen. Mit einer Politik, die angeblich die „Ketten von Versailles“ sprengte, tatsächlich aber von Anfang an zielstrebig auf den Expansionskrieg zusteuerte, der zwar nicht in Polen 1939, wohl aber 1940 in Paris oder Verdun als Überwindung der Schmach von 1918/19 dargestellt werden konnte. Dieser Triumph katapultierte Hitler im Sommer 1940 in den Zenit seiner Macht, getragen von breitester Akzeptanz zumindest derjenigen Deutschen, die sich der auch aus dem Geist des Ersten Weltkriegs entstandenen Volksgemeinschaft noch zurechnen durften. In ihrer großen Mehrzahl seien das, so Krumeich, keine „echten Nazis“ gewesen, sondern „Abermillionen Mitläufer“, die sich aber angesichts ihrer Erfahrung des Ersten Weltkriegs sowie ihrer Wahrnehmung von Revolution und Niederlage 1918 nach nationaler Gemeinschaft sehnten.

„Mitläufer“ und „echte Nazis“: Eine solche Unterscheidung ist auch das Ergebnis der Neigung, zeitgenössische Deutungen, einschließlich deutscher Selbstdeutungen aus der Zeit nach 1945, und historisches Wissen gegeneinander auszuspielen, statt analytisch miteinander zu verknüpfen. Da überrascht es am Ende kaum noch, dass man bei Krumeich mitunter fast wieder die frühe deutsche Weimar-Historiografie zu erkennen meint und ihre tendenziell apologetische Sichtweise, dass die „Hitlerei“ primär das Ergebnis des verlorenen Weltkriegs und des demütigenden Friedens von Versailles gewesen sei. Das ist vermutlich der Preis für die ebenso pointierte wie provokante Thesenbildung in einem Buch, das fraglos einen wichtigen Beitrag zur Wirkungsgeschichte des Ersten Weltkriegs darstellt. Zugleich und abgesehen davon ist es mit seinen Überlegungen zur Geburt autoritärer und aggressiver Politik aus der Erfahrung einer Niederlage und aus deren Instrumentalisierung hochaktuell.

Eckart Conze lehrt Neuere und Neueste Geschichte am Seminar für Neuere Geschichte der Philipps-Universität Marburg.