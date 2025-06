Erstmals hat die Bundesrepublik die Verdienste ihrer aktiven und ehemaligen Soldaten mit einem Nationalen Veteranentag gewürdigt: mit Festveranstaltungen, Bundeswehr-Appellen, Militärvorführungen und mancherorts Sondervergünstigungen für Veteranen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte in Hamburg, die Angehörigen der Bundeswehr seien zentraler Bestandteil der Gesellschaft und Garanten für Frieden und Sicherheit. Für Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist der Veteranentag überfällig. „Denn dieser Tag schafft etwas, das eigentlich lange gefehlt hat: öffentliche Sichtbarkeit, Anerkennung, Respekt für alle, die in den Streitkräften unseres Landes gedient haben“, sagte sie bei einem Festakt in Berlin.