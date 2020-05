In diesem Jahr sind Großdemonstrationen zum 1. Mai wegen der Coronavirus-Pandemie verboten. In Berlin versammeln sich trotzdem Hunderte auf den Straßen.

Hunderte Demonstranten sind am Abend des 1. Mai trotz der Corona-Einschränkungen durch Berlin-Kreuzberg gezogen. Sprechchöre gegen die Polizei wurden skandiert sowie Rauchtöpfe gezündet. An mehreren Stellen kam es zu spontanen Kundgebungen. Abstandsgebote wegen der Pandemie wurden nicht eingehalten. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Zuvor hatte die Polizei die Oranienstraße sowie umliegende Straßen gesperrt, Ketten aus Polizisten sowie Einsatzfahrzeuge standen auf den Fahrbahnen und zerteilten damit die große Menge. Aktivisten sammelten sich dann außerhalb der Sperrungen.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Linke und Linksradikale hatten per Twitter angekündigt, die Oranienstraße in Kreuzberg zu besetzen. In früheren Jahren zog die "Revolutionäre 1. Mai Demonstration" an dem Feiertag durch Kreuzberg, der Aufzug fällt nun wegen der Corona-Pandemie aus. Angekündigt waren nun viele kleinere Aktionen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot von 5000 Kräften in Berlin unterwegs. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte angekündigt, nicht genehmigte Demonstrationen und größere Menschenansammlungen schnell und konsequent aufzulösen. "Dass sich Menschen in solchen Größenordnungen mit so geringem Abstand versammeln, ist schlichte Unvernunft", sagte Geisel in der RBB-Abendschau am Freitag.

ZDF-Team am Rande einer Corona-Demo angegriffen

Am Nachmittag war es bei einer Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte zu einem Zwischenfall gekommen. Bei Dreharbeiten für die ZDF-Satiresendung "heute-show" wurden nach Angaben des Senders fünf Teammitglieder attackiert und nach ersten Erkenntnissen verletzt. Der Angriff sei erfolgt, als das Team nach einem Dreh auf dem Weg zurück zu seinen Fahrzeugen war. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

"Mehrere Teammitglieder sind im Krankenhaus, unser Reporter Abdelkarim ist unverletzt", heißt es in einem Tweet der "heute-show" im Kurznachrichtendienst Twitter. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte den Angriff. Die Pressefreiheit sei ein hohes Gut. "Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit", fügte er hinzu.

Die für den Abend geplante "heute-show" sei bereits aufgezeichnet gewesen und gehe deshalb auf den Vorfall nicht ein.