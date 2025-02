Von dem seit Jahresbeginn geltenden freiwilligen Ausreiseprogramm der Bundesregierung für Syrer in Deutschland haben bislang nur wenige Menschen Gebrauch gemacht. Nach aktuellen Zahlen des Bundesinnenministeriums vom Freitag sind bisher lediglich 40 Syrer in ihr Heimatland zurückgekehrt. Demnach organisiert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seit dem 13. Januar 2025 freiwillige Ausreisen nach Syrien. Das Programm unterstützt ausreisewillige Syrer finanziell und organisatorisch, wenn sie dauerhaft in ihr Heimatland zurückkehren oder in ein aufnahmebereites Drittland ausreisen wollen. Die Hilfen umfassen Reise- und Transportkosten, Reisebeihilfen von 200 Euro pro Person (100 Euro unter 18 Jahren), medizinische Zusatzkosten bei Bedarf sowie eine einmalige finanzielle Starthilfe abhängig von der jeweiligen Staatsangehörigkeit von 1000 Euro pro Person (500 Euro unter 18 Jahren und pro Familie maximal 4000 Euro).