Im Januar war Sarah Mullally bereits als Erzbischöfin von Canterbury ernannt worden. Am Mittwochnachmittag stand nun in der Kathedrale ihre Amtseinführung an. Mullally ist nach 105 Männern die erste Frau als ranghöchste Erzbischöfin und spirituelles Oberhaupt der anglikanischen Kirche von England. Als weltliches Oberhaupt fungiert König Charles III., der bei dieser Zeremonie dem Protokoll gemäß von seinem Sohn und Thronfolger William vertreten werden sollte. Anfang Februar hatten der Prinz und die Prinzessin von Wales die Erzbischöfin in London zu einem ersten Besuch aufgesucht. „Ich weiß, dass wir die gleiche Hoffnung auf eine bessere Welt teilen, und ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte die Erzbischöfin im Anschluss. Die anglikanische Kirche entstand zur Zeit der Reformation. König Heinrich VIII. brach 1533 mit dem Papst, weil dieser sich weigerte, die Ehe des Königs zu annullieren. Als Oberhaupt der neuen Staatskirche setzte sich Heinrich VIII. 1534 selbst ein.