Die ersten Zwischenergebnisse der Bund-Länder-Kommission für eine Pflegereform stoßen auf deutliche Kritik. Der Arbeitgeberverband Pflege kritisierte am Dienstag ein Stückwerk, bei dem Prüfaufträge erteilt würden, die Finanzierung vage bleibe und vieles auf die lange Bank geschoben werde. Auch der Verband der Privaten Krankenversicherung zeigte sich unzufrieden. Die Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“ hatte am Montag einen Beschluss vorgelegt. Darin heißt es unter anderem, man wolle daran festhalten, dass die Pflegeversicherung eine Teilversicherung bleibe. Eigenanteile sollen aber begrenzt oder gedämpft werden. Festhalten wollen Bund und Länder zudem an Pflegegrad 1, durch den Menschen Anspruch auf einen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro sowie auf finanzielle Zuschüsse erhalten, wenn sie ihre Wohnung barrierefrei umbauen müssen. Die Kommission soll bis Ende des Jahres Ergebnisse vorlegen.