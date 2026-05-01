Bei zahlreichen Kundgebungen in ganz Deutschland haben Gewerkschaften, Verbände und Parteien am Tag der Arbeit für die Rechte und Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern demonstriert. Das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbunds für den Tag lautete: „Erst unsere Jobs, dann eure Profite!“ Proteste richteten sich gegen Stellenabbau und das Management von Unternehmen, aber auch gegen die von der Bundesregierung geplanten Einsparungen zur Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge. Bei der zentralen Kundgebung der Gewerkschaften in Nürnberg kündigte die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi Widerstand gegen Reformen des Sozialstaats an, welche die Lasten ungerecht verteilten. Man werde „das Bollwerk bleiben gegen Rückfälle in die Anfangszeiten des Kapitalismus“, so Fahimi.

Auch Politiker traten bei Kundgebungen auf – so forderte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mehr Zusammenarbeit und Pragmatismus: „Ich bin überzeugt: Ein starkes Bündnis aus Gewerkschaften, Arbeitgebern und Politik kann eine Antwort geben auf den Frust und die Sorgen der Menschen“, sagte Wüst in seiner Mai-Rede in Mülheim an der Ruhr.

In Berlin fand am Freitagabend die traditionelle Demonstration „Revolutionärer 1. Mai“ von linken und linksradikalen Gruppen statt. Vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe rechnete die Polizei nicht mit großen Ausschreitungen bei dem Zug durch die Bezirke Kreuzberg und Neukölln. „Wir sind gut aufgestellt und auf alles vorbereitet“, sagte ein Polizeisprecher. Erwartet wurden bis zu 20 000 Demonstrierende. In den vergangenen Jahren war das Gewaltpotenzial gesunken. Doch sagte der Berliner Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Stephan Weh, vor der Demonstration, erst wenn alle Einsatzkräfte gesund nach Hause gingen, sei es ein erfolgreicher 1. Mai gewesen.