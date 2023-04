Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst tritt von ihrem Amt zurück. Das teilte die Staatskanzlei mit ohne zunächst Gründe zu nennen. Um 14 Uhr soll es ein Pressestatement geben, bei dem sich die SPD-Politikerin selbst und Ministerpräsident Dietmar Woidke äußern wollen.

Ernst ist die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie war seit 2017 im Amt. Die Ministerin stand in den vergangenen Jahren immer wieder in Kritik von Verbänden und Opposition, zuletzt auch innerhalb der Koalition.

Woidke ließ über die Staatskanzlei mitteilen, er danke Ernst sehr für ihre Arbeit. "Sie hat das Amt in schweren Zeiten - ich denke hier nur an die Corona-Pandemie - mit Weitblick und ruhiger Hand ausgeführt", heißt es in der schriftlichen Mitteilung. Zu den Erfolgen in ihrer Amtszeit gehöre die kontinuierliche Verbesserung der Betreuung in den Kitas.

Die Kritik gegen die Ministerin richtete sich gegen deren Pläne, 200 Lehrerstellen umzuwandeln in Stellen für Verwaltungsfachkräfte und Schulsozialarbeiter. Das hätte zur Folge gehabt, dass Förder- und Ganztagsstunden weggefallen und weniger Inklusionsangebote möglich gewesen wären. Ernst sah das als Möglichkeit, auf den Lehrermangel zu reagieren.

Ein Nachfolger steht offenbar bereits fest. Steffen Freiberg, bisher Staatssekretär im Bildungsministerium, soll zum Minister aufrücken. Er habe in Brandenburg und zuvor bereits in Mecklenburg-Vorpommern als Staatssekretär gedient und bringe Erfahrungen in diversen Leitungspositionen in der Verwaltung mit.