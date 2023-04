Die sieben führenden Industrienationen (G7) haben sich ehrgeizigere Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt. Erstmals legten die G-7-Staaten konkrete Ziele für den Ausbau von Solarenergie und Windenergie auf hoher See fest, wie das am Wochenende veröffentlichten Abschlussdokument der Umwelt- und Klimaminister zeigt. Danach sollen bis 2030 gemeinsam rund 150 Gigawatt Offshore-Windleistung zugebaut werden, was der Leistung von 150 Atomkraftwerken entspricht. Zudem sollen zusätzlich 1000 Gigawatt Photovoltaik installiert werden. Deutschland hat beschlossen, bis 2030 etwa 150 Gigawatt Solar- und 22 Gigawatt Offshore-Leistung zu bauen. Parallel bekräftigten die G7, keine neuen Kohlekraftwerke mehr zu bauen. Das von einigen Ländern ins Auge gefasste Jahr 2030 wurde jedoch nicht verankert.