Ein Montagmittag in Westeuropa: Frankreich, Spanien, Portugal zahlen verhältnismäßig viel für Strom, mehr als 120 Euro die Megawattstunde. Auch die Schweiz und Norditalien liegen über dieser Marke. In Deutschland dagegen beträgt der Preis nur wenig mehr als 80 Euro. Strom, so zeigen es Daten des französischen Netzbetreibers RTE, fließt von Ost nach West und von Nord nach Süd. Es gibt Tage, an denen es genau andersherum läuft, weil wenig Wind weht und die Sonne nicht scheint. Vieles am europäischen Strommarkt hängt neuerdings am Wetter und damit an der Energiewende und damit auch an Deutschland. Ob das gut ist oder schlecht, daran scheiden sich die Geister, zumal im deutschen Wahlkampf.