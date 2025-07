Weltweit leiden nach Angaben der Welthungerhilfe 733 Millionen Menschen an chronischem Hunger. „Das bedeutet, jeder elfte Mensch auf dieser Welt ist hungrig“, sagte die Präsidentin der Hilfsorganisation, Marlehn Thieme, am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung des Jahresberichts 2024. Wegen der Klimakrise, bewaffneter Kriege und zunehmender globaler Ungleichheit sei diese Zahl seit 2019 um 152 Millionen gestiegen. Zugleich kürzten die größten Geber, etwa die USA und Deutschland, drastisch ihre Budgets für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, kritisierte Thieme. Diese Kürzungen kosteten Menschenleben: „Was auf dem Papier wie ein Sparkurs aussieht, bedeutet für Millionen Menschen Hunger, Flucht oder sogar den Tod.“