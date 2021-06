Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Dienstag an den vor zwei Jahren ermordeten ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke () erinnert. "Sein klares Wort und seine Standhaftigkeit, sich für ein freies Land und einen demokratischen Rechtsstaat einzusetzen, in dem jeder seine Meinung äußern darf, vermissen wir schmerzlich", sagte Bouffier. "Unsere Stimme für Menschenrechte und die Freiheit muss noch lauter werden und sich gegen Ausgrenzung, Gewalt, Hass und Hetze erheben. Dafür stand Walter Lübcke". Der Kasseler Regierungspräsident (CDU) war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses getötet worden. Der rechtsextreme Täter Stephan Ernst ist mittlerweile zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.