Der Attentäter, der Anfang November in Wien vier Menschen erschoss, hatte möglicherweise 21 Mitwisser. Das berichteten die österreichischen Ermittler am Freitag in Wien. Zehn von ihnen seien in Haft. Die Jugendlichen und Männer von 16 bis 28 Jahren hätten im Vorfeld zur Tat beigetragen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft ohne Details zu nennen. Sie stünden im Verdacht, Mitglieder einer Terrorgruppe zu sein. Für eine Verhaftung habe es aber nicht in jedem Fall ausreichende Gründe gegeben. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Fest stehe, dass der Täter keine "unmittelbaren Mittäter" hatte, so der Leiter der Ermittlungsgruppe, Michael Lohnegger. "Die Tat wurde definitiv von einer Person begangen. Das ist fix."