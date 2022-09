Von Markus Balser; , Berlin

Die AfD gerät wegen einer Spendenaffäre um Ex-Chef Jörg Meuthen immer stärker unter Druck. Staatsanwälte und Polizei durchsuchten am Mittwoch die Parteizentrale in Berlin sowie sechs weitere Orte in vier Bundesländern. Nach Angaben der Partei kopierten die Fahnder dabei elektronische Postfächer, Dateien und ganze Festplatten. Es gehe um zwei Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Vorsitzenden Jörg Meuthen sowie gegen den ehemaligen Bundesschatzmeister Klaus-Günther Fohrmann, teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin mit.

Von den Durchsuchungen erhoffen sich die Ermittler offenbar Hinweise auf geheime Absprachen zwischen der AfD und dubiosen Wahlkampfunterstützern aus den vergangenen Jahren. Hintergrund der Razzia ist eine bereits bekannte AfD-Spendenaffäre. In der hatte eine Schweizer PR-Firma Meuthen im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2016 unterstützt. Als damaliger Bundessprecher der AfD, soll Meuthen die Leistungen der PR-Firma in Höhe von rund 90 000 Euro im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2016 an den Bundestag "nicht klar ausgewiesen" haben. Meuthen will die Dimension der Hilfen damals nicht bemerkt haben.

Daran haben die Strafverfolger offenbar Zweifel. Denn eine PR-Agentur namens Goal AG hängte in dem Wahlkampf Plakate auf, verteilte Flyer und schaltete Anzeigen in Lokalblättern. Der Bundestag hatte die Hilfen bereits 2019 als verbotene Annahme anonymer Spenden gewertet und ein Bußgeld von 269 400 Euro gegen die AfD verhängt. Nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Sie sprach am Mittwoch davon, dass die Rechenschaftsberichte 2016, 2017 und 2018, die Meuthen und Fohrmann zu verantwortet hatten, "mutmaßlich fehlerhafte Angaben hinsichtlich Parteispenden enthielten". Klären wollen die Fahnder nach Angaben aus Justizkreisen auch die Rolle des "Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheit", der die AfD ebenfalls in den vergangenen Jahren in Wahlkämpfen unterstützt hat. Der Verein werde dabei nicht als Beschuldigter geführt, hieß es.

Die Partei kritisierte die Razzia scharf. Co-Chefin Alice Weidel bezeichnete sie als "äußerst ungewöhnliche und äußerst unverhältnismäßige Maßnahme zur Einschüchterung der AfD als wichtigster Oppositionspartei in Deutschland" und legte einen politischen Hintergrund nahe. Die AfD sei "in den Umfragen mittlerweile nur noch drei Prozent von der sogenannten Kanzlerpartei SPD entfernt". Co-Chef Tino Chrupalla sprach von einem "gezielten Vorgehen zur Einschränkung der Sicherheit und Integrität unserer parteiinternen Daten". Der aktuelle Schatzmeister Carsten Hütter erklärte, er könne "kein schuldhaftes Verhalten der Partei erkennen".

Ex-Chef Jörg Meuthen, der inzwischen aus der AfD ausgetreten ist, hofft auf eine schnelle Klärung. "Ich begrüße es, dass die Staatsanwaltschaft Berlin nun die Ermittlungen aufgenommen hat", sagte er der SZ. Er sei überzeugt, dass sich die gegen ihn in den Raum gestellten Verdächtigungen "als haltlos und unzutreffend erweisen werden."