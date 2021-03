Die SPD hat die Forderung nach Einsetzung eines unabhängigen Ermittlers in der "Maskenaffäre" verteidigt. Es reiche nicht, wenn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) anbiete, eine Liste mit allen Kontakten der Abgeordneten vorzulegen, sagte Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, in der ARD. Dies müsse ein unabhängiger Ermittler klären, der beim Bundestagspräsidenten tätig werde. "Dann haben wir ein sauberes Verfahren."

Auf die Frage, ob die Forderung nach einem solchen "Transparenzbeauftragten" nicht dem Wahlkampf geschuldet sei und die SPD alles tue, um die Affäre zu schüren, sagte Schneider, die CDU müsse ein Eigeninteresse an sauberer Aufklärung haben. "Es kommt sonst jeden Tag eine neue Geschichte raus. Wir sehen das auch bei Fragen der Unternehmensbeteiligungen et cetera. Da gibt es fast schon ein systemisches Problem."

Er werde nicht zulassen, dass "der Schmutz, der in Teilen der Unionsfraktion passiert ist" auf die anderen Parteien oder die Politik insgesamt abfärbe. Er sei sich sicher, dass es bei der SPD keine Verfehlungen gebe. "Der moralische Kompass in der SPD stimmt."

Der Spiegel berichtet über einen Beschlussentwurf der SPD, in dem Eckpunkte für die Arbeit und Aufgabe des von ihr gewünschten Ermittlers zusammengefasst werden. Demnach soll er unter anderem "die Verbindung zwischen Abgeordneten und dem jeweiligen Unternehmen darlegen" und herausfinden, ob aufgrund des Kontakts das Gesundheitsministerium "eine Beschaffung ausgelöst" hat und ob in dem Zeitraum Spenden oder Provisionen an den Abgeordneten geflossen sind.

Der Umgang mit den Namen der Abgeordneten, die an Geschäften mit Corona-Schutzausrüstung beteiligt waren, liegt aus Sicht des Bundestags allein in der Verantwortung des Gesundheitsministeriums. Diesem sei mitgeteilt worden, dass die Bundestagsverwaltung keine Entscheidungsbefugnis in der Frage habe, die das Ministerium mit Auskunftsersuchen in dieser Sache umgehe, sagte ein Sprecher des Bundestags. Zu beachten sei die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Vertraulichkeit personenbezogener Daten, die von der Freiheit des Mandats geschützt seien. "Rechtlich unbedenklich erscheint die Herausgabe von solchen Daten, wenn dem Bundesgesundheitsministerium eine entsprechende Einwilligung des oder der Betroffenen vorliegt."

Spahn hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die Namen aller Abgeordneten öffentlich machen zu wollen, die in der Corona-Pandemie an der Vermittlung von Geschäften mit Schutzausrüstung beteiligt waren. Auf seine Frage an die Bundestagsverwaltung, ob es dagegen Einwände gebe, hatte er bereits im Wesentlichen die gleiche Antwort erhalten wie jetzt. Der Bundestag bekräftigte diese nun, weil das Ministerium die Nachfrage stellte, ob es Bedenken dagegen gebe, dass es auf die betroffenen Abgeordneten zugehe.

Ehrenerklärung der Union

Der frühere CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel hatte zuvor eingeräumt, dass seine Firma Provisionen von rund 250 000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen für Corona-Schutzmasken erhalten hat. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein hinreichender Anfangsverdacht zum Einleiten eines Ermittlungsverfahrens gegeben ist. Gegen den Ex-CSU-Politiker Georg Nüßlein wird bereits wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Löbel und Nüßlein haben jeweils ihre Partei verlassen. Löbel hat auch sein Bundestagsmandat niedergelegt, Nüßlein aber nur angekündigt, im Herbst nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren.

Alle Unionsfraktionsmitglieder haben inzwischen eine sogenannte Ehrenerklärung unterschrieben, mit der sie versichern, durch Hilfe in der Corona-Pandemie keinen persönlichen Vorteil erzielt zu haben.