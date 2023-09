Nach den erneuten massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung wächst der Druck auf die Stadt Stuttgart, das geplante nächste Treffen eritreischer Vereine am Samstag zu verbieten. Oppositionsparteien in Baden-Württemberg fordern, dies zu prüfen. Dagegen kündigte der Verband eritreischer Vereine an, das nächste Treffen wie geplant zu organisieren. Am vergangenen Samstag musste die Polizei in Stuttgart eine Veranstaltung von Eritrea-Vereinen gegen heftig randalierende Demonstranten verteidigen. Dabei wurden 31 Polizisten verletzt. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach am Montag von einem "wütenden, gewaltbereiten und bewaffneten Mob", gegen den sich die Polizistinnen und Polizisten in Unterzahl hätten verteidigen müssen. Er zeigte sich überzeugt, dass die Polizei ein Blutbad verhindert habe: "Es ist mir gesagt worden, dass es sehr wahrscheinlich Tote gegeben hätte."