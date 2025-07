Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will im kommenden Jahr fast fünf Millionen Euro zusätzlich für den Gedenk- und Erinnerungsbereich bereitstellen. Die Mittel sollen insbesondere den Gedenkstätten zur Aufarbeitung der NS-Terrorherrschaft und der SED-Diktatur zugutekommen, teilte der parteilose Weimer am Mittwoch mit. Der am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedete Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 sieht insgesamt 2,5 Milliarden Euro für Kultur und Medien vor, im laufenden Jahr sind es 2,25 Milliarden Euro. „Deutschlands Gedenkstätten stemmen sich täglich gegen das schleichende Vergessen und die kalten Rufe nach Schlussstrichen“, erklärte Weimer. Diese Arbeit verdiene „uneingeschränkte Unterstützung“. Ebenfalls fünf Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren für den Bau eines zentralen Mahnmals für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft zur Verfügung stehen.