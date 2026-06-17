Mit Mahnungen zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie ist in Berlin und zahlreichen ostdeutschen Städten der 73. Jahrestag des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 begangen worden. Vertreter der Bundesregierung erinnerten am Mahnmal auf dem Friedhof Seestraße im Berliner Stadtteil Wedding an die eine Million Aufständischen und die mindestens 55 Toten der Freiheitsbewegung.

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) bezeichnete den gescheiterten Volksaufstand als einen „Tag, an dem das Volk zum Souverän wurde – wenn auch nur für einen schmerzhaft kurzen Moment“. Frei forderte junge Menschen dazu auf, die Freiheit zu verteidigen: „Verwechselt Freiheit nicht mit Sicherheit“, rief er ihnen zu. Einer umfassenden Freiheit „wie nie zuvor in der deutschen Geschichte“ stehe heute eine tiefe Unruhe gegenüber. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte in Potsdam, das Aufbegehren von 1953 sei „kein ferner Geschichtsakt“, sondern auch eine Mahnung für die Gegenwart.