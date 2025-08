Amerikas Arbeitsmarkt: Wenn dem Boss die Botschaft nicht passt, geht es eben der Botschafterin an den Kragen.

Von Boris Herrmann

Direkt im Anschluss an Wladimir Putin kümmerte sich Donald Trump um Erika McEntarfer. Es war früher Freitagnachmittag, die Sonne schien, nicht nur das Bürgeramt in Berlin, sondern auch der US-Präsident macht da gerne mal ein bisschen früher Feierabend. Trump war eigentlich schon auf dem Weg nach Bedminster, New Jersey, wo sich einer der zahlreichen nach ihm benannten Golf-Clubs befindet. Aber zwei Dinge musste er vorab noch eben erledigen. Erst gab er offiziell, also auf seiner privaten Social Media Plattform, bekannt, dass er zwei Atom-U-Boote in Richtung Russland entsendet habe. Dann feuerte er McEntarfer. Dann ging er Golf spielen.