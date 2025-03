Von Boris Herrmann, New York

Einer dieser typischen Eric-Adams-Sätze lautet: „Der Bürgermeister muss zum Charakter seiner Stadt passen.“ Und jetzt könnte man natürlich behaupten, in diesem Fall passt es charakterlich sogar einigermaßen: Beide, sowohl New York City als auch Eric Adams, gelten als laut, rastlos und als selbstreferenziell. Beide haben ein notorisches Kriminalitätsproblem und beide haben sich zuletzt näher an Donald Trump herangewanzt, als man das für möglich gehalten hätte. Andererseits ist der Vergleich vielleicht doch ein bisschen unfair: Über den Charakter von New York kann man streiten, über den von Adams eigentlich nicht mehr.