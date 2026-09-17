Nur ein Bruchteil der muslimischen Schüler in Deutschland besucht laut einer aktuellen Auswertung islamischen Religionsunterricht. Im vergangenen Schuljahr 2025/26 waren es in sieben Bundesländern rund 84 000, wie der Mediendienst Integration am Donnerstag in Berlin auf Grundlage einer eigenen Umfrage unter den Kultusministerien der Länder mitteilte. Die Zahl habe sich bundesweit innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt. Im Schuljahr 2015/16 lag sie demnach noch bei rund 42 500. Mindestens 780 000 muslimische Schülerinnen und Schüler gehen insgesamt in Deutschland zur Schule. Der Auswertung zufolge besuchten in Bayern rund 15 Prozent der muslimischen Schüler den Islamunterricht. In Nordrhein-Westfalen waren es sieben Prozent, in Rheinland-Pfalz fünf Prozent und in Niedersachsen vier Prozent. Für andere Bundesländer lagen keine aktuellen Daten aus dem vergangenen Schuljahr vor. Ein eigenständiger Islamunterricht wird nur in neun Bundesländern angeboten, nur sieben Länder erfassen aber die Zahl der teilnehmenden Schüler. Bremen und Hamburg bieten konfessionsübergreifenden Religionsunterricht, der auch den Islam umfasst. In den fünf östlichen Flächenländern gibt es keinen Islamunterricht. Als Alternative zum christlichen Religionsunterricht stehen dort etwa Fächer wie Ethik oder Philosophie zur Auswahl.