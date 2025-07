Altenpflegekräfte verdienen so gut wie nie zuvor. Der mittlere Lohn in der Altenpflege liege laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit erstmals deutlich über 4000 Euro, wie die Landespflegekammer am Montag in Mainz mitteilte. Demnach betrage das mittlere monatliche Bruttoentgelt 4153 Euro - ein Anstieg um rund 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor zehn Jahren sei der Medianlohn in der Altenpflege noch bei 2557 Euro gelegen. Beim Median verdient die Hälfte der Beschäftigten in einem Bereich mehr und die andere Hälfte weniger als den Medianlohn.Altenpflegefachpersonen verdienen nach Angaben der Bundesagentur mittlerweile rund 527 Euro mehr als der Durchschnitt aller Beschäftigten. Der allgemeine Medianlohn in Deutschland liege aktuell bei 3626 Euro. Auch das Ausbildungsgehalt in der Pflege habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Auszubildende erhalten demnach im dritten Ausbildungsjahr im Schnitt mehr als 1200 Euro monatlich.