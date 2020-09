Spahn und Linnemann lassen Mitgliedschaft in Erhard-Stiftung ruhen

Kritik an Vorsitzenden

Einen Tag, nachdem Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) ihre Mitgliedschaft in der Ludwig-Erhard-Stiftung gekündigt hat, reagieren auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Vorsitzende der Mittelstandsunion Carsten Linnemann auf Vorwürfe gegen den Stiftungsvorsitzenden Roland Tichy. Beide kündigten an, ihre Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung ruhen zu lassen.

Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge hat Tichy bereits die Konsequenzen gezogen: Dem Blatt nach gibt er den Vorsitz der Stiftung ab. Das soll er auf einer Mitgliederversammlung bekannt gegeben haben.

Das CDU-Präsidiumsmitglied Spahn und CDU/CSU-Fraktionsvize Linnemann erklärten dazu in Berlin: Die Ludwig-Erhard-Stiftung sei eine Institution mit langer Tradition und dem Erbe des Namensgebers verpflichtet. Jedoch sei leider "seit geraumer Zeit eine Debattenkultur von führenden Vertretern der Stiftung festzustellen, die dieser Verantwortung nicht gerecht wird". Das schade dem Ansehen Ludwig Erhards.

Der FAZ zufolge soll sich auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann kritisch über Tichy geäußert haben. Weidmann ist - allerdings nicht in seiner Funktion als Bundesbankpräsident - ebenfalls Mitglied der Stiftung. In einem Schreiben an die anderen Mitglieder soll Weidmann demnach geschrieben haben, dass Tichy die Arbeit der Stiftung befördert habe, zugleich aber als Herausgeber von Tichys Einblick eine "medial sichtbare Rolle" spiele. "Dort herrscht ein zuspitzender, oft polemischer Debattenstil und es ist wiederholt zu beleidigenden und verletzenden Äußerungen gekommen, die sich mit den Idealen der Stiftung nicht vertragen und eine negative öffentliche Berichterstattung über die Stiftung ausgelöst haben", schreibt Weidmann.

Der Bundesbankpräsident zeigte sich der FAZ zufolge daher zufrieden mit Tichys Rückzug. Ein personeller Neuanfang sei wichtig. Tichys Rolle als Herausgeber vertrage sich nicht mit seiner Rolle als Vorsitzender der Stiftung.

Bär, Staatsministerin für Digitales, hatte ihre Mitgliedschaft in der Stiftung schon zuvor gekündigt. Als Grund dafür nannte sie eine Publikation in dem Magazin Tichys Einblick. Diese enthalte "frauenverachtende und in höchstem Ausmaß sexistische Äußerungen" gegenüber der Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli, sagte sie dem Handelsblatt.

In dem Magazin heißt es über die Chebli, die sich im selben Berliner Wahlkreis wie der amtierende Berliner Bürgermeister Michael Müller (SPD) um eine Bundestagskandidatur bemüht: "Was spricht für Sawsan? (...) Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer."

Bär sagte, "derartige Ausfälle" seien "unerträglich und mit den Zielen der Stiftung absolut unvereinbar. Solange die Stiftung einen Vorsitzenden habe, unter dessen Federführung solche Texte veröffentlicht würden, könne und wolle sie nicht weiter unterstützen.