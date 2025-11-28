Meine Mutter war 20 Jahre lang stellvertretende Bürgermeisterin unserer Heimatgemeinde im Münchner Westen, vertrat ehrenamtlich den hauptamtlichen Bürgermeister und saß insgesamt 42 Jahre im Gemeinderat. Als sie aufhörte, geschah das nicht nur aus Altersgründen, sondern auch, weil die Spielräume in der Kommunalpolitik aufgrund klammer Finanzen geringer geworden waren – und das Frustpotenzial größer.

Vom Frust und Freude in der Kommunalpolitik handelt auch das Interview, das David Kulessa mit Sina Römhild geführt hat. Die 27-Jährige ist seit drei Jahren Bürgermeisterin von Oechsen in Thüringen. Sie ist eine der ganz wenigen ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen, nicht einmal jedes fünfte Amt hat in Deutschland eine Frau inne (auch meine Mutter war meist allein unter Männern), weniger als zehn Prozent sind unter 30. Die Sorge um den Nachwuchs in der Kommunalpolitik hält Römhild für berechtigt. Sie sagt: „Wir müssen ins Gespräch gehen und jungen Menschen vermitteln, dass Kommunalpolitik Spaß macht.“ Das ganze Interview lesen Sie hier (SZ Plus).

Es geht darin auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein Thema, das auch Bundesbauministerin Verena Hubertz bald beschäftigen wird: Die SPD-Politikerin erwartet ihr erstes Kind. Welche Regelungen es gibt, wenn eine Ministerin in Mutterschutz geht, erklärt Tim Frehler (SZ Plus).

In den Zuständigkeitsbereich von Hubertz fällt auch ein Gesetz, über dessen Zustand gestern Abend der Koalitionsausschuss beraten sollte. Gemeint ist das Gebäudeenergiesetz, im Volksmund „Heizungsgesetz“, das die schwarz-rote Koalition abschaffen wollte. Wie ein neues Gebäudeenergiesetz aussehen soll, ist aber umstritten. Über alle Verhandlungsergebnisse des gestrigen Abends, vor allem natürlich zum wohl größten Streitthema Rente, informieren wir Sie in unserem Liveblog.

Was heute wichtig ist

Koalitionsausschuss gibt am Morgen Ergebnisse der Beratungen bekannt. Die Spitzen von Union und SPD wollen in einer Pressekonferenz am Freitagmorgen über etwaige Beschlüsse informieren. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rechnete am Donnerstagabend mit keiner endgültigen Einigung im Rentenstreit und verwies auf die nachfolgenden Fraktionssitzungen. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Brand in Hongkong: Hunderte Tote befürchtet – warum sich die Flammen so schnell ausbreiten konnten. Bei dem schweren Brand in mehreren Hochhäusern einer Wohnsiedlung sind mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte Bewohner werden noch vermisst. Eine Vertreterin der Hongkonger Polizei sagt, Verantwortliche eines Bauunternehmens hätten möglicherweise grob fahrlässig gehandelt. Drei Personen wurden festgenommen. Bambusgerüste könnten die Ausbreitung des Feuers beschleunigt haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine-Plan könnte zum Problem für Steve Witkoff werden. Der US-Sondergesandte kennt sich mit Immobilien aus, spielt gerne Golf, und soll im Auftrag des US-Präsidenten Kriege beenden, lieber mit Deals als klassischer Diplomatie. Nun steht er im Verdacht, dem russischen Berater Juri Uschakow Tipps für die Platzierung russischer Forderungen gegeben zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Grüne Jugend kritisiert Mutterpartei als „geschmeidig“. Die Grünen scheinen auch Monate nach der Bundestagswahl und dem Wechsel an ihrer Spitze nicht genau zu wissen, wohin sie sich bewegen. Die Jugendorganisation will nach links. Der neue Chef Luis Bobga wirft der Mutterpartei vor, sich durch Debatten wie der „Stadtbild“-Diskussion „geschmeidig durchzulavieren“. Die Grünen scheuten sich, Merz zu kritisieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Verwaltungs-KI - Berlin macht sein eigenes Ding. Obwohl schon andere Bundesländer KI-Chatbots für die Verwaltung gelauncht haben, hat die Berliner Senatskanzlei einen eigenen Assistenten bauen lassen: BärGPT. Was daran besser sein soll – und wie Berlin trotzdem mit anderen Ländern zusammenarbeiten will. Auch wichtig: Die Rufe nach einer Altersbeschränkung für Social Media werden lauter, doch die EU-Kommission hält sich bislang zurück. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Südkoreas Lektion in Souveränität im All. Während die europäische Raumfahrt-Community sich wegen des steigenden Budgets der Esa auf die Schulter klopft, demonstriert Südkorea, wie Souveränität im All wirklich geht. Das Land hat einen eigenen Weltraumbahnhof mit einer Zahl von Raketenstarts, von der Europa nur träumen kann. Das ist vor allem durch Einbindung der Konzerne gelungen. Zum Briefing