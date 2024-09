Viel Zeit ist ihnen nicht geblieben. Bereits an diesem Samstag um 9.30 Uhr sollte in Erfurt die zweite Sitzung des Thüringer Landtags beginnen. Bis dahin brauchten die Abgeordneten von CDU , BSW, SPD und Linke also eine Strategie, um Konsequenzen aus dem zu ziehen, was am Donnerstag passierte, als das neue Parlament zum ersten Mal zusammenkam. Vier Stunden dauerte diese Sitzung. Es waren vier Stunden Durcheinander und Verwirrung. Das lag vor allem an Jürgen Treutler. Wie es das Prozedere vorsieht, durfte der AfD -Politiker als Alterspräsident die konstituierende Sitzung leiten. Mit 73 Jahren ist Treutler der älteste Abgeordnete. Wie er präsidierte, sorgte allerdings für Empörung. Treutler war Zeremonienmeister des Chaos.

„Das war ein Angriff auf parlamentarische Rechte, auf die Verfassung und auf jeden einzelnen Abgeordneten“, sagte Mario Voigt, Thüringens CDU-Chef, nach der Sitzung über Treutlers Verhalten. Zuvor hatte der keine Wortmeldungen zugelassen, Ordnungsrufe verteilt, die ihm in seiner Funktion nicht zustehen, und die Sitzung mehrmals unterbrochen. Vor allem hatte Treutler sich aber geweigert, Anträge und Abstimmungen aus dem Plenum zuzulassen. Nicht einmal die Beschlussfähigkeit des Landtags hat er festgestellt.

Treutler wurde durch Handzeichen offensichtlich instruiert

So konnte das Parlament auch nicht über einen Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung entscheiden, den CDU und BSW gestellt hatten. Zwar darf die AfD als stärkste Kraft einen Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten vorschlagen. Doch hatten die anderen im Parlament vertretenen Parteien angekündigt, diesen abzulehnen. Zu wichtig und mächtig scheint ihnen die repräsentative Funktion zu sein, die das Amt mit sich bringt. Mit dem Änderungsantrag sollte deshalb nun jede Partei einen Kandidaten vorschlagen dürfen. Weil er rechtzeitig gestellt wurde, setzte Birgit Pommer, die scheidende Landtagspräsidentin, den Antrag auf die Tagesordnung.

Im Sinne der AfD ist das nicht. Treutler wurde durch Handzeichen und Absprachen in den Verhandlungspausen offensichtlich instruiert, den Ablauf zu blockieren. Mehrmals sagte der Alterspräsident, der überparteilich zu agieren hat, dass er die Rechtsauffassung der AfD-Fraktion teile und demnach zu handeln gedenke. Erst nach mehr als vier Stunden zog die CDU die Reißleine. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Andreas Bühl rief den Verfassungsgerichtshof des Landes Thüringen an. Aus Sicht der CDU brach Treutler mehrfach die Verfassung und verletzte die Rechte der Abgeordneten. Ziel des Antrags auf einstweilige Anordnung, der am Donnerstagabend bei Gericht einging, ist es, „den Alterspräsidenten zu einem verfassungs- und geschäftsordnungsgemäßen Verhalten zu verpflichten“. Treutler wiederum beantragte, die Anträge als unzulässig zu verwerfen.

Am Freitag hieß es in Erfurt, das Gericht wolle noch am Abend eine Entscheidung treffen. Auch darüber, ob die Abgeordneten sich eine neue Geschäftsordnung geben dürfen, ehe sie einen neuen Landtagspräsidenten wählen. CDU-Landeschef Mario Voigt zeigte sich im Deutschlandfunk „hoffnungsfroh“, dass das Gericht den Weg frei mache für eine Wahl, die dann an diesem Samstag stattfinden sollte.

Die denkwürdigen Szenen im Thüringischen Landtag einten die anderen Parteien in Kritik an der AfD und dem von ihr gestellten Alterspräsidenten. In einer Mitteilung des BSW hieß es, Treutler habe das Parlament in „Geiselhaft“ genommen und dessen Ruf und den Ruf Thüringens dadurch beschädigt. „Der heutige Tag markiert einen neuen Tiefpunkt des politischen Umgangs“, lässt sich die Fraktionsvorsitzende Katja Wolf zitieren.

Die SPD ging noch einen großen Schritt weiter. Georg Maier, der geschäftsführende Innenminister Thüringens, sprach sich für ein Verbotsverfahren gegen die AfD aus. Die Ereignisse im Landtag hätten gezeigt, „dass die AfD aggressiv kämpferisch gegen den Parlamentarismus vorgeht“, schrieb Maier auf der Plattform X. Damit seien die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren gegeben. Schließlich sei es „schon länger unstrittig“, dass die AfD – vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft – die Demokratie tatsächlich bedrohe und gegen die Menschenwürde verstoße.

Die AfD wiederum wies Maiers Vorstoß umgehend als „absurd“ zurück. Nach Auffassung ihres Parlamentarischen Geschäftsführers sei die AfD bei der Sitzung als einzige Partei imstande gewesen, „ihre Position sachlich und ruhig vorzutragen“. Die Vertreter der anderen Fraktionen hätten die Rede von Alterspräsident Treutler gestört. Der habe die Beschlussfähigkeit des Landtags feststellen und die Wahl des Landtagspräsidenten vornehmen wollen.

„Zerstörerische Kraft inmitten des Parlaments.“

In ihrer Ausführung unterschlägt die AfD allerdings, wie bestimmt Treutler auftrat, der offenbar zur Wahl des Landtagspräsidenten übergehen wollte, ohne zuvor über den Änderungsantrag zur Geschäftsordnung abstimmen zu lassen. Außerdem erteilte er den Abgeordneten lange Zeit nicht das Wort, obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre, und wies die Landtagsverwaltung an, ihnen die Mikrofone abzudrehen. CDU-Geschäftsführer Bühl warf daraufhin dem Alterspräsidenten in einem Zwischenruf „Machtergreifung“ vor.

Lutz Liebscher, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, sprach davon, dass man sich lediglich zur Wehr gesetzt habe. Treutlers Verhalten habe gezeigt, „welch zerstörerische Kraft die AfD inmitten des Parlaments entfalten kann“. Offenbar setzt sich dieser Gedanke allmählich auch bei denjenigen durch, die bislang eine Zusammenarbeit mit der AfD für möglich hielten oder zumindest Gespräche darüber mit ihr nicht ausschließen wollten. Dazu gehört die CDU-Abgeordnete Martina Schweinsburg, die sich für Sondierungen mit der AfD ausgesprochen hatte. Schließlich repräsentierte die AfD 33 Prozent der Wähler in Thüringen. „Aber mit diesen Abgeordneten im Parlament wird’s schwierig“, sagte Schweinsburg am Freitag. „Was gestern ablief, war unterirdisch.“ In jedem Kaninchenzuchtverein herrsche mehr Disziplin, und die Mitglieder hätten mehr Respekt voreinander.