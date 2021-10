Die Videos, die Ende April von Erfurt über die Sozialen Medien durch die Republik gingen, standen auch zum Prozessauftakt im Fokus: Sie zeigten deutlich, dass der Angriff in einer Erfurter Straßenbahn "ganz offensichtlich menschenfeindlich" war, sagte der Vorsitzende Richter am Donnerstag im Erfurter Landgericht. Dort muss sich der 41 Jahre alte Angeklagte seitdem unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Er soll Ende April einen damals 17-Jährigen wiederholt ins Gesicht geschlagen und getreten sowie ihn rassistisch beleidigt haben, wie die Staatsanwaltschaft ihm am Donnerstag vorwarf. Bei der Ansicht des Videos aus der Straßenbahn blieb der Angeklagte regungslos. "Nachdem ich das Video gesehen habe, ist mir das auch peinlich", hatte er vorher durch seinen Anwalt verlesen lassen.