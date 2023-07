Erdoğan will Schweden in die Nato lassen, wenn die Türkei in die EU darf

Vor dem Nato-Gipfel in Vilnius kommt Bewegung um die Diskussion um den schwedischen Beitritt in das Bündnis: Neben Ungarn blockiert lediglich die Türkei die Aufnahme von Schweden in die Nato. Nun stellt der türkische Präsident Erdoğan eine Forderung in den Raum, an den er eine Zusage für den schwedischen Nato-Beitritt knüpft: Er möchte sein Land weiter an die Europäische Union annähern und es zu einer vollen Mitgliedschaft führen.

Er sagte, das wolle er den 31 Nato-Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel deutlich machen. Er erwarte, dass die EU den Weg für die Türkei zur Mitgliedschaft ebne, damit die Türkei den Weg Schwedens in die Nato ebnen könne.

Dieser Schritt kommt durchaus überraschend: Die Türkei ist seit 1999 Beitrittskandidat, die Verhandlungen waren 2005 aufgenommen worden. Schon damals war ein möglicher Beitritt der Türkei innerhalb der EU stark umstritten, 2016 sprach sich die EU-Kommission dafür aus, die Gespräche mit der Türkei einzufrieren. Zuletzt schien ein Beitritt der Türkei in die EU kein Gesprächsthema mehr zu sein.