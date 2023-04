Türkei:Der Präsident zeigt Schwäche

Gut zwei Wochen vor den Wahlen hat Recep Tayyip Erdoğan seine anstehenden Auftritte abgesagt - aus gesundheitlichen Gründen. Am Donnerstag zeigte er sich dann überraschend in einer Fernseh-Schalte. Trotzdem rätselt das Land: Kann dieser Mann noch gewinnen?

Von Raphael Geiger, Istanbul

Zwei Tage lang ist Recep Tayyip Erdoğan nicht in der Öffentlichkeit erschienen. Zuletzt hatte er sich einem TV-Interview gezeigt am Dienstagabend, einer Live-Sendung, plötzlich brach das Bild ab. Der Journalist flüsterte: Werbung. Im Hintergrund eine männliche Stimme, kaum hörbar: Eyvah, eyvah. Am ehesten zu übersetzen mit: Oh mein Gott. Ein dumpfes Geräusch war da noch, es klang, als würde sich jemand übergeben.