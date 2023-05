Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei liegt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan mehreren Medienberichten zufolge in Führung vor seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, dem Vorsitzenden der republikanischen Volkspartei CHP.

Die Zahlen, die von den türkischen Nachrichtenagenturen und TV-Sendern gemeldet werden, waren am Abend zunächst sehr unterschiedlich - je nachdem, ob das jeweilige Medien eher der Regierung oder eher der Opposition zugeneigt ist.

Nachdem die oppositionsnahen Medien zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit leichten Vorteilen für Kılıçdaroğlu prognostiziert hatten, zeichnet sich inzwischen ein Vorsprung für Erdoğan ab. Der Nachrichtenagentur Anka zufolge liegt er mit 51,5 Prozent vorne; Kılıçdaroğlu kommt auf 48,5 Prozent. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu sieht Erdoğan sogar sechs Prozentpunkte vor Kılıçdaroğlu, hier ist der Stand knapp 53 zu gut 47 Prozent. Auch zwei weitere Fernsehsender, das eher oppositionelle Halk TV und der regierungsnahe Sender NTV vermelden, dass Erdoğan vorne liegt.

Inzwischen hat sich auch die oberste Wahlbehörde geäußert. Ihr zufolge kann Erdoğan 54,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, während Kılıçdaroğlu lediglich auf 45,5 Prozent kommt. Mit Stand von 19.15 Uhr deutscher Zeit seien etwa 75 Prozent der Urnen geöffnet worden. Einige TV-Sender vermelden bereits einen Auszählungsstand von deutlich mehr als 90 Prozent der Urnen, was allerdings nicht zwangsläufig 90 Prozent der Stimmen ausmacht.

Die Opposition beklagt Unregelmäßigkeiten

Vor seinem Haus in Istanbul spricht Erdoğan gegen 19.30 Uhr deutscher Zeit zu seinen Anhängern und erklärt sich zum Sieger der Wahl. Er danke allen, die es ihm ermöglicht hätten, die nächsten fünf Jahre zu regieren, sagt der Präsident. Der Emir von Katar und Ungarns Ministerpräsident Victor Orbán haben ihm bereits gratuliert.

Erdoğan ging als Favorit in die Abstimmung, nachdem er bei der ersten Runde vor zwei Wochen die absolute Mehrheit nur knapp verpasst hatte. Kılıçdaroğlu ist für ein Bündnis aus sechs Parteien angetreten, im Wahlkampf-Endspurt hatte er sich zuletzt auffallend populistisch geäußert, vermutlich, um Wähler am rechten Rand einzufangen, die im ersten Wahlgang für den Nationalisten Sinan Oğan gestimmt hatten. Vor zwei Wochen war Erdoğan auf 49,5 Prozent der Stimmen gekommen, Kılıçdaroğlu auf 44,9 Prozent.

Der Wahlkampf galt als unfair, weil dem Amtsinhaber in den größtenteils staatlich kontrollierten Medien viel mehr Platz eingeräumt wurde, um seine Botschaften ans Volk zu bringen. Außerdem beklagte die Opposition Unregelmäßigkeiten, so seien an mehreren Orten Wahlhelfer und Wahlbeobachter der Opposition angegriffen und an ihrer Arbeit gehindert worden.

Erdoğan bestimmt seit 20 Jahren die türkische Politik. Seitdem er im Jahr 2018 die Einführung eines Präsidialsystems durchdrückte, hat er so viel Macht wie nie zuvor. Kritiker befürchten, dass das Land mit seinen etwa 85 Millionen Einwohnern vollends in die Autokratie abgleiten könnte, sollte er erneut gewinnen. Kılıçdaroğlu hat versprochen, das Land zu demokratisieren.

Diese Meldung wird laufend aktualisiert.