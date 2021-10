Eine Erklärung der amerikanischen Botschaft lässt sich als Zurückrudern in der Auseinandersetzung zwischen zehn Partnerländern und Staatspräsident Erdoğan lesen. Ankara wertet das als Erfolg.

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Die diplomatische Krise zwischen der Türkei und ihren Partnerstaaten entspannt sich offenbar. Nachdem der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan erklärt hatte, er betrachte den amerikanischen, den deutschen und acht andere Botschafter wegen Einmischung in innere Angelegenheiten seines Landes als "unerwünschte Personen", twitterte die US-Botschaft in Ankara am Montag eine Erklärung. Diese wird von türkischer Seite als diplomatisch verklausulierte Entschuldigung für das Vorgehen des US-Botschafters dargestellt.

In dem US-Tweet, dem sich anschließend alle anderen neun Staaten anschlossen, heißt es: "Was Fragen zur Erklärung vom 18. Oktober angeht, verweisen die USA auf die Übereinstimmung mit Artikel 41 des Wiener Übereinkommens." Obwohl dies eigentlich als Beharren auf der Fehlerlosigkeit des Verhaltens der zehn Botschafter verstanden werden müsste, wertete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu es als klares Zugeständnis. Anadolu twitterte: "Die US-Botschaft in Ankara hat nachgegeben." Präsident Erdoğan begrüße die Erklärungen der zehn Staaten.

Das Wiener Abkommen regelt Rechte und Pflichten von Diplomaten; demnach dürfen sie sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einmischen. Sollte die fragwürdige türkische Deutung sich im Land durchsetzen, wäre dies ein Erfolg für den angeschlagenen Staatschef. Erdoğan könnte behaupten, die USA - und damit die anderen neun Staaten - hätten sich de facto entschuldigt, auch wenn dies dem Inhalt des Tweets so nicht entspricht.

Dem diplomatischen Eklat vorausgegangen war eine eher ungewöhnliche Erklärung der zehn Botschafter. Sie hatten vor einer Woche ein faires Gerichtsverfahren und die "dringliche Freilassung" des Kulturförderers Osman Kavala gefordert. Der 64-Jährige sitzt seit vier Jahren ohne Urteil in Untersuchungshaft, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon 2019 seine Freilassung angeordnet hatte. Die Türkei hatte sich danach jede Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten verbeten. Erdoğan hatte sich äußerst scharf geäußert: "Steht es euch zu, der Türkei eine Lektion zu erteilen? Wer seid ihr schon?" Deutschland oder die USA ließen "Ganoven, Mörder und Terroristen" auch nicht frei.

Beobachter vermuteten, dass der beim Wähler an Rückhalt verlierende Erdoğan mit seinem harten Auftreten vor allem die eigene Position im Land stärken will. Er steht wegen der schlechten Wirtschaftslage unter Druck. Nun kann er den Diplomaten-Streit als Beweis politischer Durchsetzungskraft und internationalen Gewichts darstellen.

Sollte sich die Krise weiterhin nicht entschärfen lassen, droht den Botschaftern die Ausweisung. Wenn Diplomaten als "unerwünschte Personen" klassifiziert werden, zieht dies die Ausweisung oder den Abzug durch die eigene Regierung nach sich. Dies würde die Beziehungen des Nato-Staats Türkei zur EU sowie zu den USA extrem belasten. Beim anstehenden G20-Gipfel in Rom hofft Erdoğan auf ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Joe Biden, der ihn bisher schneidet.