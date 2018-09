So sieht es aus, wenn der türkische Präsident zu Besuch in Deutschland ist: Recep Tayyip Erdoğan und sein Konvoi fahren die Reinhardtstraße in Berlin hoch zum Schloss Bellevue. Dort trifft Erdoğan Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum ersten offiziellen Auftritt seines dreitägigen Staatsbesuchs.