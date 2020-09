Zur Deeskalation im Streit um Bohrrechte im Mittelmeer hätten sich die Türkei und Griechenland auf die Aufnahme "technischer Gespräche" geeinigt, teilte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstagabend mit. Aus der griechischen Regierung hieß es jedoch, eine Gesprächsvereinbarung entspreche "nicht der Realität": Deeskalation werde es nur geben, wenn die Türkei alle ihre Schiffe aus griechischen Gewässern abziehe. Eine Nato-Sprecherin äußerte sich nicht zur Haltung Athens. Sie verwies nur darauf, dass es bereits am Donnerstag ein Treffen zwischen der Türkei und Griechenland in der Nato-Zentrale in Brüssel gegeben habe.

Die Spannungen zwischen den beiden Nato-Partnern Griechenland und Türkei haben zuletzt stark zugenommen. Die Türkei suchte nach Erdgasvorkommen in Gewässern, die Griechenland für sich beansprucht. Internationale Vermittler versuchen derzeit mit allen Kräften, eine Eskalation abzuwenden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprachen am Donnerstagabend per Videokonferenz über den Konflikt. Erdoğan kritisierte dabei der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge die Haltung Griechenlands als egoistisch und ungerechtfertigt und verurteilte Länder, die Athen unterstützten.

Unter anderem Frankreich hatte jüngst als Zeichen der Solidarität mit Griechenland und Zypern die französische Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer erhöht. Merkel hatte bereits mehrmals versucht, in dem Konflikt zu vermitteln. Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) reiste zu Gesprächen in die Türkei und nach Griechenland, ohne die beiden Nato-Partner zueinander bringen zu können.

Im Zuge von Militärmanövern in dem Seegebiet war es zuletzt sogar zu einer Kollision zwischen einem griechischen und einem türkischen Kriegsschiff gekommen. Die Türkei wirft Griechenland vor, für den Zusammenstoß verantwortlich zu sein.