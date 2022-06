Der Bundeskanzler möchte entgegen einer internationalen Vereinbarung Senegal helfen, ein neues Erdgasfeld zu erschließen. Das provoziert Ärger beim G-7-Gipfel in Elmau und in der Berliner Koalition.

Von Thomas Hummel, Garmisch-Partenkirchen

Rund um Elmau fiel das Wort vom "Fossilkanzler" Olaf Scholz - in Abgrenzung zu seiner Vorgängerin, die bisweilen noch den Titel "Klimakanzlerin" trägt. Dabei gibt die Bilanz von Angela Merkel eine Ehrenbezeichnung eigentlich nicht her. Zum Problem wird der Vergleich aber, geäußert vom Chef einer italienischen Klimainitiative, nur für Scholz. Hat man erst einmal einen Ruf, wird man ihn so schnell nicht mehr los.