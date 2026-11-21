Trotz alarmierender Hitzerekorde und verheerender Naturkatastrophen in diesem Sommer steuert die Weltklimakonferenz in der Türkei auf ein Ende ohne ehrgeizige Beschlüsse zu. Der Gipfel musste wegen ungelöster Fragen ins Wochenende verlängert werden.

Strittig war unter anderem, ob der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle ausdrücklich in der Abschlusserklärung erwähnt werden soll. Uneins ist man sich auch bei einem neuen Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung und der Auszahlung versprochener Hilfsgelder an bedürftige Entwicklungsländer. Verlängerungen der Klimakonferenzen sind seit mehr als zwanzig Jahren die Regel, nicht die Ausnahme.

Die Klimadiplomaten der knapp 200 Staaten verhandelten bis in die Nacht. Ein nachgebesserter Entwurf der Konferenzleitung für die Abschlusserklärung wurde am Morgen erwartet.

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider zeigte sich im ZDF zwar optimistisch, sah aber am Abend noch keinen Durchbruch. „Beziehungsstatus kompliziert“, sagte der SPD-Politiker, der in Antalya mit am Tisch sitzt: „Wir sind mitten in den Verhandlungen.“ Er betonte, dass es wichtig sei, ärmeren Ländern zu helfen, die oft keine Schuld am Klimawandel tragen, aber besonders stark davon betroffen sind: Deutschland stehe da „zu seiner Verantwortung und auch zu den Zusagen, die wir gemacht haben.“

Der türkische Gipfelpräsident Murat Kurum sagte vor dem Plenum am Abend: „Wir sollten nichts akzeptieren, das unserem Globus nicht zugutekommt.“ Antalya müsse gute Nachrichten liefern. Jugendliche und Generationen, die noch gar nicht geboren seien, erwarteten gute Entscheidungen.

Überschreiten des 1,5-Grad-Ziels nun unvermeidlich

Der Präsident der COP31-Verhandlungen, Australiens Umweltminister Chris Bowen, äußerte sich zuversichtlich, dass der notwendige Konsens unter allen Staaten noch hergestellt wird. Er wünsche sich ein „sehr deutliches Signal“, dass das inzwischen unvermeidliche Überschreiten der kritischen 1,5-Grad-Grenze bei der Erderhitzung nicht akzeptiert wird. Australien und die Türkei sind gemeinsam Gastgeber des Gipfels.

Das Ziel der Weltgemeinschaft soll nun sein, die Erderwärmung in einigen Jahrzehnten wieder auf unter 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu drücken. Und so ist es auch im Textentwurf angepeilt, den die Konferenzleitung am Donnerstag veröffentlichte – allerdings ohne ein Zieldatum wie das Ende des Jahrhunderts. Dafür müsste den Weltbewohner ihr Leben und ihre Wirtschaften allerdings komplett umstellen, denn derzeit steuert die Erde dem UN-Umweltprogramm zufolge mit der aktuellen Klimapolitik bis zum Jahr 2100 auf 2,8 Grad Erwärmung zu.

Wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen. Bundesumweltminister Carsten Schneider

EU-Vertreter und Klimaschutzverbände hatten kritisiert, dass im zuletzt diskutierten Textentwurf nicht einmal der aus wissenschaftlicher Sicht unumgängliche Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen erwähnt wurde. Dahinter vermuten Beobachter Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland. Sie haben eine Blockademacht, weil Beschlüsse auf den alljährlichen Klimakonferenzen, im UN-Jargon COP genannt, von allen Staaten im Konsens gefällt werden müssen. Schneider sagt dazu auf der Konferenz, Öl, Gas und Kohle seien die Haupttreiber der Klimakrise. „Wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen.“

Auch die Gruppe der afrikanischen Verhandler, die 54 Staaten mit knapp einer Milliarde Menschen vertritt, war zuletzt unzufrieden. Man sei nach Antalya gekommen, um klare Verabredungen zu treffen über die versprochene Verdreifachung der Hilfsgelder zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise, sagte die Chefverhandlerin aus Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings. Doch sei der Vorschlag gar nicht erst auf die Tagesordnung genommen worden.

Auch im Textentwurf findet sich dazu nun nichts Näheres; bis zur Klimakonferenz 2027 in Äthiopien soll ein Bericht dazu entstehen. Christoph Bals von Germanwatch rügte, dass die Industriestaaten bei der Klimafinanzierung unkonkret geblieben sind. Nur zu sagen, man bemühe sich, sei „eine Beleidigung all jener, die jetzt um ihre Existenz kämpfen“.

Wenn sich die Verhandlungen sehr lange hinziehen, setzt dies besonders die Delegationen aus ärmeren Staaten unter Druck. Sie haben kleine Teams, deren Kräfte schwinden, und dazu kleine Budgets, die ein Umbuchen von Hotels und Flügen erschweren.

Auch ein Ziel: mehr Stromnutzung bei Autos und Heizungen

Verhandelt wird auch darüber, ob man sich auf ein weltweites Elektrifizierungsziel einigen kann. Das hieße: im Sinne des Klimas etwa mehr Autos oder Heizungen mit Strom zu betreiben. Die türkische Präsidentschaft hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen.

Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen – besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt.