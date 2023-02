Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen dazu aufgerufen, den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien langfristig zu helfen. "Was wir jetzt brauchen, ist ausdauernde Solidarität", sagte er am Montag bei einer Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor. Wer das Ausmaß der Zerstörung sehe, der ahne, dass es lange dauern werde, bis die Überlebenden im Katastrophengebiet regelmäßig mit dem Nötigsten versorgt seien. "Unsere Mitmenschlichkeit bleibt gefragt, auch dann, wenn die Bilder aus dem Erdbebengebiet längst von anderen Nachrichten verdrängt worden sind", betonte Steinmeier laut vorab veröffentlichtem Redetext. Jeder könne helfen. "Das Wichtige ist, dass wir es tun. Dass wir es gemeinsam tun."