Etwa zwei Monate nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien hat Deutschland mehr als 7600 Visa für eine Einreise aus den betroffenen Gebieten ausgestellt. So wurden bis Ende März 6567 Schengen-Visa nach dem vereinfachten Verfahren und 1085 nationale Visa im Rahmen der Familienzusammenführung ausgestellt, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag mitteilte. Von dem vereinfachten Verfahren profitierten bisher vor allem türkische Staatsangehörige mit Verwandten in Deutschland. Die nationalen Visa für einen Daueraufenthalt in Deutschland seien vor allem an Syrer gegangen. Die Bundesregierung hatte das vereinfachte Verfahren nach dem schweren Erdbeben vom 6. Februar angekündigt.