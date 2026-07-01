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VenezuelaFolgt nach dem Erdbeben das politische Beben?

Lesezeit: 4 Min.

In Caraballeda im Bundesstaat La Guaira stehen Menschen für Lebensmittel und Hilfsgüter an. Die Regierung hat erst spät auf die Katastrophe reagiert.
In Caraballeda im Bundesstaat La Guaira stehen Menschen für Lebensmittel und Hilfsgüter an. Die Regierung hat erst spät auf die Katastrophe reagiert. Miguel Medina/Pool AFP via AP/dpa

Oppositionsführerin María Corina Machado kündigt ihre Rückkehr nach Venezuela an, wo die Lage nach dem Erdbeben weiter desaströs ist. Machados Zukunft hängt jedoch ab von der Haltung der USA.

Von Jan Heidtmann, Buenos Aires

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Wer sich ein Bild von der Tragödie machen will, die sich im Norden Venezuelas gerade ausbreitet, muss nur einen Blick in eine der Vermisstenkarteien werfen.  Mehr als 57 000 Menschen sind dort mit Namen verzeichnet, manche mit Fotos. Sie zeigen Frauen und Männer, ganz junge und sehr alte Leute, mitten im Leben. Sie stehen vor einer Kneipe oder feiern bei einem Familienfest. Jetzt wurden sie möglicherweise jäh aus dem Leben gerissen und liegen begraben irgendwo unter dem ganzen Geröll.

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