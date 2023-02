Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat zwei Tage nach den schweren Erdbeben Probleme bei den Hilfsmaßnahmen eingeräumt. Es habe einige Schwierigkeiten bei der ersten Krisenreaktion gegeben, sagte Erdoğan bei einem Besuch im Katastrophengebiet in der Provinz Kahramanmaraş im Süden des Landes. Es habe Probleme mit den Straßen und Flughäfen gegeben, dies alles werde aber von Tag zu Tag besser. Nun seien die Abläufe wieder normal, sagte er angesichts von Klagen aus der Bevölkerung über mangelnde Hilfsressourcen und eine zu langsame Reaktion der Behörden.

Der türkische Oppositionsführer wirft Erdoğan Versagen beim Krisenmanagement vor. Der Präsident habe es versäumt, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf solch ein Beben vorzubereiten, sagte Kemal Kılıçdaroğlu, Chef der größten Oppositionspartei CHP. Die Türkei ist wegen ihrer geografischen Lage besonders erdbebengefährdet. Vielerorts wird jedoch auch die dürftige Bausubstanz als ein Grund für die vielen eingestürzten Häuser diskutiert.

Die Zahl der Toten ist inzwischen auf mehr als 11 000 gestiegen. Mehr als 45 000 Menschen wurden verletzt. Die Helfer suchen weiter nach Überlebenden, doch aufgrund der fortschreitenden Dauer und der frostigen Temperaturen schwinden die Hoffnungen, noch Überlebende zu finden.

Betroffene klagen auch über fehlende oder nur schleppende Hilfe bei der Bergung Verschütteter. Nach Angaben von Vizepräsident Fuat Oktay sind etwa 16 150 Rettungs- und Suchteams im Einsatz - sie seien in alle betroffenen Provinzen und Bezirke entsandt worden. Insgesamt seien rund 60 000 Helfer vor Ort. Der Regierungspolitiker sagte, dass in der Nacht zu Mittwoch internationale und lokale Teams vor allem in die Provinzen Adıyaman, Hatay und Kahramanmaraş gebracht würden. Auch aus Deutschland machen sich Hilfstrupps auf den Weg. So brach etwa am Flughafen Köln/Bonn am frühen Mittwochmorgen ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks (THW) ins Katastrophengebiet auf.

Detailansicht öffnen Ein Retter sucht in der Region Kahramanmaraş nach dem Erdbeben in den Trümmern eines Gebäudes nach Überlebenden. (Foto: Mustafa Kaya/dpa)

Straßen an humanitärem Grenzübergang beschädigt

Die politische Lage erschwert die Hilfs- und Rettungsmaßnahmen, vor allem für die betroffenen Menschen in Syrien. Durch das Erdbeben wurde die Straße zu dem einzigen Grenzübergang für humanitäre Hilfe zwischen der Türkei und Syrien beschädigt, wie ein UN-Sprecher mitteilte. Hilfslieferungen für die Menschen im Nordwesten Syriens seien nur eingeschränkt möglich. Die Menschen in den nicht vom syrischen Regime kontrollierten Gebieten im Nordwesten des Landes werden von den UN und internationalen Hilfsorganisationen über den an der Grenze zur Türkei gelegenen Übergang Bab al-Hawa versorgt.

In Syrien ist eines der am schwersten betroffenen Gebiete die von Rebellen kontrollierte Region Idlib. In dem Land war nach Protesten gegen die Regierung 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen, in dem viele ausländische Staaten eingriffen und in dem über ein Jahrzehnt mehr als 350 000 Menschen getötet wurden. Die Assad-Regierung beherrscht inzwischen wieder rund zwei Drittel des zersplitterten Landes. Die Erdbebenkatastrophe traf im Norden Gebiete unter verschiedener Kontrolle, was Helfern die Arbeit zusätzlich erschwert.

Mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 hatte das Beben am frühen Montagmorgen das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Am Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in derselben Region. Tausende Gebäude stürzten ein.