Schon wieder ist es ein 19. September, an dem die Erde bebt. Der Tag hat in Mexiko eine traurige Geschichte.

Wenige Stunden vor einem Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Mexiko hat ein schweres Erdbeben die zentrale Pazifikküste des Landes erschüttert. Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 7,6 an und das mexikanische Seismologische Institut mit 7,7. Das Zentrum des Bebens lag demnach südöstlich der Stadt Aquila im Bundesstaat Michoacán an der mexikanischen Pazifikküste. Die US-Wetterbehörde NOAA sprach eine Tsunami-Warnung aus. Ein Mensch kam nach Angaben von Präsident Andrés Manuel López Obrador durch herabstürzende Teile in der Hafenstadt Manzanillo im Bundesstaat Colima ums Leben.

In der auf das Beben folgenden Stunde gab es mehr als 70 Nachbeben, das schwerste mit einer Stärke von 5,1, wie die nationale Koordinatorin des Katastrophenschutzes, Laura Velázquez bei einer Sitzung des Nationalen Notfallkomitees mitteilte.

Nach Angaben des mexikanischen Zivilschutzes, der Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, und des Präsidenten wurden zunächst keine Schäden gemeldet. Es werde aber noch geprüft, wie die Lage in verschiedenen Regionen sei, hieß es. Der Sender Televisa hingegen berichtete von Schäden. Ein Krankenhaus in der Gemeinde Maruata in Michoacán soll schwer beschädigt worden sein. Der Schulunterricht wurde am Nachmittag vorerst in mehreren Staaten ausgesetzt. Der staatliche Stromanbieter CFE meldete einige Stromausfälle.

Viele Tote am 19. September

In Mexiko-Stadt wurde ein Erdbebenalarm ausgelöst - kurz nachdem landesweit am Nachmittag eine Katastrophenschutz-Übung am Jahrestag der schweren Erdbeben von 2017 stattgefunden hatte, wie die mexikanische Zeitung El Universal berichtete. Der 19. September ist in Mexiko ein Datum mit trauriger Geschichte: Vor 37 Jahren erschütterte an diesem Tag ein Erdbeben Mexiko-Stadt, bei dem Tausende von Menschen ums Leben kamen. Am 19. September 2017 bebte die Erde in Mexiko wieder - in der Folge starben 369 Menschen, davon 228 in Mexiko-Stadt.

Bundespräsident Steinmeier will das Land an diesem Dienstag besuchen und vor dem Senat sprechen. Die Reise war lange vor dem Erdbeben geplant. Steinmeier will angesichts des Ukraine-Kriegs für einen Schulterschluss der Demokratien weltweit werben. Unter anderem hält er am Dienstag eine Rede vor dem Senat, der für Außenpolitik zuständigen Kammer des mexikanischen Kongresses. "Mexiko ist uns politisch und wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich ein wichtiger Partner", sagte Steinmeier am Montag vor dem Abflug nach Mexiko-Stadt.

Es ist zu erwarten, dass die Äußerungen des deutschen Bundespräsidenten in Mexiko nicht nur auf Gegenliebe stoßen. Das nordamerikanische Land hat bislang eine differenzierte Haltung zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Präsident Andrés Manuel López Obrador kündigte an, den Vereinten Nationen einen Friedensplan vorzulegen. Ein vom UN-Sicherheitsrat unterstütztes Komitee soll nach seinen Vorstellungen einen Waffenstillstand von mindestens fünf Jahren aushandeln. Die Ukraine lehnt das ab.