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Vor den Verhandlungen beim VerfassungsgerichtÜberraschender Vorstoß für höhere Erbschaftsteuer aus der CDU

Lesezeit: 3 Min.

Stefan Nacke ist Chef der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion im Bundestag.
Stefan Nacke ist Chef der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion im Bundestag.
Fabian Sommer/dpa

„Leistung muss sich mehr lohnen als Erben“, sagt Stefan Nacke, der Chef der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion. Er fordert deshalb ein Umdenken seiner Partei.

Von Robert Roßmann, Berlin

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Wenige Tage vor den mit Spannung erwarteten Verhandlungen in Karlsruhe zur Erbschaft- und zur Schenkungsteuer kommt aus der CDU ein überraschender Vorstoß. Bisher lehnt die Partei Erhöhungen ab. Sie verweist dabei gerne auf mittelständische Familienunternehmen, die im Erbfall nicht in ihrer wirtschaftlichen Substanz gefährdet werden dürften. Doch jetzt rührt sich Widerspruch.

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