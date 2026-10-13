Das Verfahren zur Erbschaftsteuer rührt an Dinge, die den Deutschen wichtig sind. Doch die Haushaltsnöte der Bundesregierung zu beheben, ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts.

Wer noch nie eine Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts erlebt hat, der würde wohl vermuten: Wenn Ziffern durch die Luft fliegen, dann geht es um Paragrafen und Grundgesetzartikel. Die wichtigsten Hausnummern waren natürlich auch an diesem Dienstag in der Anhörung zur Erbschaftsteuer auf Betriebsvermögen im Spiel, zuvorderst Artikel 3, der Grundsatz der Gleichbehandlung. Im Zentrum aber standen Zahlen mit vielen Nullen – die hohen Summen, die in Deutschland vererbt werden. Und die beträchtlichen Beträge, die großen Unternehmen vom Fiskus erlassen werden.