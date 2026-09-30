Anfang September konnte Giorgia Meloni einen Rekord feiern: Die italienische Regierungschefin war seit 1413 Tagen im Amt und führt somit seither die langlebigste Regierung im Italien der Nachkriegszeit. Meloni war damit nach knapp vier Jahren auch länger im Amt als Olaf Scholz oder als die letzten fünf britischen Premierminister, und wie lange Friedrich Merz noch ... aber ach, das ist ein anderes Thema.

Giorgia Meloni jedenfalls, die so stabile Ministerpräsidentin, wagt sich an diesem Mittwoch an ein heikles Unterfangen – mit ungewissem Ausgang. Italiens Ministerpräsidentin will unbedingt ein neues Wahlgesetz durchs Parlament bringen, stellt sich dafür sogar einer Vertrauensfrage und riskiert damit Neuwahlen. Elisa Britzelmeier erklärt, was es mit dem Manöver auf sich hat. Sie behält die Ereignisse in Rom natürlich auch heute und in den kommenden Tagen im Blick.

In Berlin derweil beginnen die Sondierungsgespräche für eine rot-rot-grüne Regierung, seit Anfang der Woche sprechen SPD und Grüne, von Donnerstag an beraten sie mit den Wahlgewinnern von der Linkspartei, strittige Themen gibt es viele – und große Vorbehalte, seit gestern auch gegen die Spitzenkandidatin Elif Eralp.

Seit die Partei bei den Wahlen in Berlin stärkste Kraft geworden ist und regieren will, sieht sie sich mit Vorwürfen, Warnungen und auch Beleidigungen konfrontiert. Unser Reporterteam in der Hauptstadt hat in den vergangenen Tagen versucht, einmal hinter all die Warnungen und Beleidigungen und Klischees zu schauen – in Neukölln, wo die Linke nochmal linker ist als im Rest von Berlin.

Was heute wichtig ist

Berliner Spitzenkandidatin Eralp war jahrelang Mitglied der linksextremistischen „Roten Hilfe“. Der Verein hat sich laut Landesverfassungsschutzbericht zur „größten linksextremistischen Organisation der Stadt“ entwickelt. Linken-Spitzenkandidatin Eralp war bis 2025 Mitglied des Vereins. Morgen wollen sich SPD und Grüne das erste Mal seit der Berlin-Wahl mit der Linken zu Sondierungsgesprächen treffen. Zum Newsblog zu den Landtagswahlen

Trump und Tech-Chefs unterschreiben „moralisch bindendes“ KI-Dokument. Der US-Präsident spricht gar von einer Art „Verfassung“ und stellt mehr nationale Aufsicht für die Branche in Aussicht. Der Republikaner Mike Johnson bezeichnete das Dokument als eine Reihe von freiwilligen „Verpflichtungen“ – die aber nicht verpflichtend sind. Internationale KI-Regeln lehnt Trump weiter ab. Zum Newsblog zur KI

EXKLUSIV Schufa-Score: Nicht so transparent wie angenommen. Die Auskunftei hat monatelang den Eindruck erweckt, es gebe für Verbraucher nur noch einen Score, der transparent sei und den Nutzer nachvollziehen können. Recherchen zeigen: Das stimmt so gar nicht. Es gibt mindestens einen weiteren Score, um die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern zu messen. Zum Artikel

Bundesregierung plant härtere Strafen für Angriffe auf Zugbegleiter und Polizisten. Künftig soll härter bestraft werden, wer zum Beispiel Busfahrer, Zugbegleiter und Menschen, die in Berufen arbeiten, die dem Gemeinwohl dienen, angreift. Das will das Bundeskabinett heute beschließen. Noch offen ist, ob die umstrittene Pflegereform heute ebenfalls im Kabinett verabschiedet werden soll. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Siegmund will im Dezember Ministerpräsident werden. Der Wahlsieger von der AfD wird im Dezember im Landtag zur Wahl antreten. Wie er dort eine Mehrheit erreichen könnte, sagt Ulrich Siegmund nicht. Aber er habe einen Plan. Zum Artikel

Meloni will Wahlgesetzänderung – und verknüpft sie mit der Vertrauensfrage. Zentral bei der Reform ist der geplante Mehrheitsbonus. Demnach würde mehr Abgeordnete erhalten, wer mindestens 42 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Zudem würde die Frauenquote geschliffen. Die Opposition fürchtet eine Schwächung des Parlamentarismus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Wer kontrolliert Govtech Deutschland? Der Verein Govtech Deutschland wollte ursprünglich Verwaltung und Tech-Wirtschaft vernetzen. Inzwischen baut er eine Plattform für Fachverfahren und KI-Anwendungen auf. Einige Bundesländer stellen Auftrag, Finanzierung und Kontrolle des Vorhabens infrage. Auch wichtig: Ein Entwurf der neuen Nationalen Cybersicherheitsstrategie befindet sich in der Ressortabstimmung. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Europas größte Chipfabrik in Dresden ist ein kleiner Schritt. Das neue TSMC-Werk ist ein großer Erfolg für Sachsen. Für technologische Souveränität reicht eine einzelne Fabrik allerdings nicht aus. Nötig wäre ein europäisches Cluster aus Chipproduzenten, Zulieferern, Forschung und Kunden. Der Bau demonstriert daher den nötigen Fortschritt – und zugleich Europas Abstand zur Weltspitze. Zum Briefing