17. März 2019, 20:27 Uhr Equal Pay-Day Was den Lohn senkt

Das Frauen weniger verdienen, hat auch kulturelle Gründe.

Von Larissa Holzki

Dieser Montag, genannt Equal Pay Day, erinnert an eine unsägliche Tatsache: Noch immer verdienen Frauen 21 Prozent weniger als Männer. Das ist so viel, als hätten sie vom ersten Januar bis zum18. März unbezahlt gearbeitet. Es gibt Menschen, die das für undramatisch halten; sie argumentieren, Frauen wählten oft freiwillig Jobs, die nicht gut bezahlt sind, sie arbeiteten in Teilzeit, weil sie sich um ihre Kinder statt um die Karriere kümmern wollten.

Aber so einfach ist das nicht. Wofür man sich entscheidet, hängt auch von gesellschaftlichen Normen und der eigenen Erziehung ab. Viele Frauen helfen und pflegen in Familie und Beruf, weil sie es von ihren Müttern gewohnt sind und weil es von ihnen erwartet wird. Ein Teil von ihnen besteht nicht auf angemessenen Gehältern, weil sie gelernt haben, eher freundlich als fordernd zu sein.

Paragrafen, die Frauen zu mehr Zugängen und Rechten verhelfen sollen, sind ein Witz oder fehlen ganz. So können nach wie vor Großunternehmen nur von Männern geführt werden; deshalb fehlen den Frauen Rollenvorbilder in der Wirtschaft. Das Entgelttransparenzgesetz gilt nur für wenige Frauen. Sie müssen klagen, wenn sie sich diskriminiert sehen. Ob sie eine Entschädigung bekommen, ist ungewiss. Nur der Ärger mit dem Arbeitgeber ist ihnen sicher.